Piknik Wilczyński 2022. Konkurencje dla dzieci na wilczyńskiej plaży. Mnóstwo uśmiechów i dobrej zabawy. [ZDJĘCIA] Marcin Maliński

Niesamowita atmosfera opanowała plażę GOSiR w Wilczynie w sobotnie popołudnie. Najmłodsi, ale także i dorośli mieli okazję, by zmierzyć się w kilku sportowych konkurencjach. My tam byliśmy i uwieczniliśmy to niezwykłe wydarzenie na zdjęciach!