Pierwszaki po raz pierwszy w szkole. Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w SP7 [ZDJĘCIA] Marcin Maliński

1 września, to co roku szczególny dzień dla wszystkich uczniów, a zwłaszcza dla najmłodszych, którzy dopiero co rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą. W Szkole Podstawowej nr 7, do której zajrzeliśmy na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023, przybyło 53 uczniów klas pierwszych.