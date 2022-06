Pełnia Księżyca 2022. Najbliższe noce są doskonałą okazją do podziwiania naszego satelity. Zdjęcia drogi mlecznej i Księżyca nad Koninem Marcin Maliński

W nocy z 14 na 15 czerwca Księżyc przejdzie przez perygeum, co oznacza, że znajdzie się najbliżej Ziemi podczas swojej podróży po orbicie. Będzie to doskonała okazja do obserwacji nocnego nieba. Już dzisiejszej nocy (13 na 14 czerwca) nasz satelita osiągnie pełnie. By zachęcić Was do nocnego podziwiania, w naszej galerii prezentujemy niesamowite zdjęcia Księżyca i drogi mlecznej, wykonane z Konina przez zaprzyjaźnionego fotografa – Bartka Strasza.