O czym marzy Paweł Adamów? Rozmowa o inwestycjach i palących problemach Konina [WYWIAD]

Most na Trasie Warszawskiej przejezdny do końca roku. Będą negocjacje i kolejne wnioski na dotacje

Ponownie nie udało się pozyskać pieniędzy z Polskiego Ładu na przebudowę mostu na Trasie Warszawskiej. Co dalej?

Co jeśli nie dostaniemy?

- W przyszłym kwartale przyszłego roku zostanie ogłoszony grant dofinansowujący przebudowę dróg z rezerwy subwencji ogólnej – jest to taki stały fundusz, z którego bierzemy dotację. Ostatnie wykorzystaliśmy na przebudowę ulicy Przemysłowej na Malińcu i budowę wiaduktu. Problem z tym grantem jest taki, że to tylko 50 proc. Drugą połowę musielibyśmy wyłożyć z naszego budżetu.

Już ponad 3 lata kierowcy jeżdżą po zwężonym moście. Wciąż nie znaleziono pieniędzy na jego remont, a termin jego zdatności do użytku powoli się kończy. Czy miastu uda się wynegocjować jeszcze rok? Krzysztof Nowak

Ile pieniędzy potrzeba, by wyremontować most na Trasie Warszawskiej?

- Koszt pierwszego etapu przebudowy mostu, to 71 mln. zł, w tym konieczna przebudowa sieci ciepłowniczej w tym miejscu za 10 mln. zł. W przypadku otrzymania dotacji z subwencji ogólnej, musielibyśmy dołożyć ponad 35 mln. zł. W najgorszym wypadku będziemy musieli skorzystać z tego funduszu.