Moc atrakcji w Noc Kultury w Koninie

Jeden wieczór, trzy lokalizacje i moc atrakcji. To może być tylko NOC KULTURY! Zapraszamy na wyjątkowy wieczór pełen ciekawych wydarzeń, dzięki którym NOC ma MOC, a my nie idziemy wcześnie spać.

Wystawy, koncert, silent disco i seans filmowy w wyjątkowej cenie - to wszystko będzie na Was czekać 10 września. Warto więc już teraz zapisać tę datę w kalendarzu i sięgnąć po bilety na koncert IGO oraz na Nocne Kino Konesera. W trzech miejscach będzie można oglądać wyjątkowe wystawy i warto odwiedzić każdą, by zobaczyć ciekawe malarstwo i grafiki, które na długo zostaną w Waszej pamięci.

Niezwykłe malarstwo, zanurzone głęboko w kulturze – tak w dużym skrócie można nazwać twórczość Telemacha Pilitsidisa, którego prace będzie można podziwiać 10 września podczas NOCY KULTURY w Galerii Wieża Ciśnień.