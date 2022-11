Nietypowe wypadki w powiecie konińskim, które zapadły w pamięć. Zderzenie z koniem, rozlane mleko na drodze i rozbite sportowe auta

Ta sama droga, ale tym razem to buraki

Nikt nie płakał nad rozlanym mlekiem… na szczęście

Wypadek miał miejsce na początku czerwca obecnego roku. W miejscowości Wierzbie na drodze wojewódzkiej nr 263 przewrócił się samochód ciężarowy wiozący przyczepę z mlekiem. Na zakręcie naczepa wypadła z drogi i wpadła do przydrożnego rowu. Na wskutek zderzenia z ziemią zbiornik uległ zniszczeniu, z którego na drogę oraz do rowu wylało się mleko.

Ta sama droga, ale tym razem to buraki

Po raz kolejny miejscem nietypowego zdarzenia została droga wojewódzka nr 263. Tak samo jak w przypadku cysterny z mlekiem był to ciężarowy samochód z naczepą przewożący żywność.

Wypadek miał miejsce tydzień temu, dokładnie 19 listopada przed 10.00 w miejscowości Police. Kierowca prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w związku z czym naczepa przewróciła się na bok w trakcie wchodzenia w zakręt. To skutkowało wysypaniem się ładunku w postaci kilku ton buraków cukrowych na drogę i do rowu.