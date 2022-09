Nietrzeźwy rowerzysta bez oświetlenia. Kolizja drogowa trzech pojazdów. Cyklista trafił do szpitala Marcin Maliński

35-letni mężczyzna trafił do szpitala po tym, gdy podczas jazdy rowerem przy drodze zahaczyło go auto ciężarowe, które następnie zderzyło się z jadącym z naprzeciwka autem osobowym. Cyklista na drodze był zupełnie niewidoczny, a do zdarzenia doszło po zmroku w Sokołowie, gm. Koło. Badanie na obecność alkoholu we krwi wykazało, że rowerzysta był nietrzeźwy.