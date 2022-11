Niesamowity talent dziewczyny z Rumina. Jej metamorfozy robią wrażenie. Specjalizuje się w charakteryzacji [WYWIAD i FOTO]

- Charakteryzacja to Twoja pasja od zaledwie trzech lat, a już na swoim koncie masz niesamowite prace, którymi pochwaliłaś się w sieci. Widząc je po raz pierwszy pomyślałem, że musisz robić to od małego.

- Od dziecka lubiłam rysować, jednak nigdy nie myślałam o charakteryzacji dopóki nie poszłam do szkoły, w której uczyłam się zwykłego makijażu. W niej odkryłam swoją pasję.

- Jaka to była szkoła? Czy pamiętasz ten jeden moment, w którym „złapałaś bakcyla”?

- Pro Academy School of Make-Up we Wrocławiu. Tam uczyłam się przez rok, a później przeszłam jeszcze dodatkowy kurs makijażu, w którym jedno szkolenie było właśnie z charakteryzacji. To był rok 2019. Tak zaczęła się moja przygoda. Powoli zaczęłam się w to wdrażać, aż w pewnym momencie pomyślałam, że to właśnie chcę robić.