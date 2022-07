Najzabawniejsze wpisy ze strony Spotted Konin na Facebooku. Te teksty krążą po sieci. Zobacz z czego śmieją się internauci! Marcin Maliński

„Spotted Konin” to strona na Facebooku, która już od kilku lat cieszy się dużą popularnością. Za jej pośrednictwem można anonimowo spytać internautów o radę na każdy temat, czy pozdrowić nieznajomego, do którego nie miało się śmiałości zagadać na ulicy. Czasem jednak pojawiają się na niej nietypowe wpisy potrafiące zszokować lub rozbawić do łez. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie tych postów, które krążą po internecie i znane są już nie tylko w Koninie!