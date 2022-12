Na ulicach ozdób mało, za to na balkonach dużo. Świąteczne iluminacje balkonowe w Koninie

Prezent od mieszkańca dla przechodniów

Można by stwierdzić, że balkonowe iluminacje, to swego rodzaju świąteczny prezent od mieszkańca dla przechodniów, którzy podczas wieczornego spaceru mogą podziwiać światełka i dekoracje – my się tak czuliśmy.

Oczywiście nie mogliśmy nie wykonać kilku zdjęć najładniejszych ozdób i iluminacji na Chorzniu. Zapraszamy do galerii!