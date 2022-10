Morsy rozpoczęły sezon. Dla nich zima to czas kąpieli w jeziorze. Kilkadziesiąt osób wskoczyło do Kleczewskiej Malty Marcin Maliński

Jesień w pełni, zbliża się zima, czyli idealny czas by wykąpać się... w jeziorze. Choć dla wielu jest to nie do pomyślenia, są tacy, którzy uważają to za świetny sposób na spędzanie wolnego czasu. Do takiej grupy zaliczają się Kleczewskie Morsy, czyli entuzjaści zimnych kąpieli z Kleczewa. Jak zapewniają, aktywność ta niesie za sobą wiele korzyści. Tak więc czy morsowanie to sport dla każdego? Niestety nie.