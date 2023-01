Morsowanie i licytowanie dla WOŚP. Tak pomagają morsy z Konina i Kłodawy. Wylicytowano tort za 1000 zł [ZDJĘCIA] Marcin Maliński

Każda okazja jest dobra dla morsa, by wskoczyć do lodowatej wody. Tym lepiej, gdy w ten sposób można komuś pomóc. Tak było tym razem – najpierw miłośnicy chłodnych kąpieli zorganizowali licytacje na rzecz WOŚP, a później wspólnie wskoczyli do jeziora.