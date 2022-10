Mieszkańcy Parku Chopina. Co słychać w mini zoo? Osobliwa galeria konińskich zwierzaków Marcin Maliński

Park Chopina to zdecydowanie jedno z ciekawszych miejsc w Koninie. Nie tylko ze względu na spokój oraz dużo drzew, które już same przyciągają wielu spacerowiczów, ale także na ich mieszkańców. Osły, konie, dziki, strusie, daniele, jak i wiele innych zwierząt od lat zachęcają całe rodziny do parku. W naszej galerii znajdziecie jego mieszkańców w najlepszych ich odsłonach.