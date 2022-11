Miejski turniej w Counter Strike. MISTRZOSTWA E-SPORTOWE KONIN 2022. Każdy może przyjść i pograć na komputerze za 30 tys. zł

Strefa free to play dla mieszkańców

W co grają zwodnicy?

Mistrzostwa e-sportowe w Koninie

Dziś zawodnicy mierzą się drużynowo w grę Counter Strike, jutro będzie to League of Legends. Mistrzostwa rozpoczęły się około 9.00 i potrwają do 19.00.

Każdy mecz jest wyświetlany na dużym ekranie za pomocą rzutnika, aby rozgrywkę mogli oglądać kibice. Ponadto rozgrywki opatrzone są komentarzem.

Dla zwycięzców przygotowano puchary oraz nagrody rzeczowe.

HARMONOGRAM I ZASADY TURNIEJU

Komputery dostarczył FPS CENTER – club gamingowy z Warszawy. Mistrzostwa odbyły się dzięki zwycięskiemu projektowi Konińskiego Budżetu Obywatelskiego.