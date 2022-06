Międzynarodow Festiwal Organowy „Basilica sonans” w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Dziewięć koncertów wybitnych europejskich muzyków

Koncerty organowe w Licheniu 2022

„Basilica sonans” to dosłownie „bazylika brzmiąca”. Nazwa Festiwalu nawiązuje do wypełniania ogromnej licheńskiej bazyliki dźwiękami wydobywanymi z jej wyjątkowego instrumentarium. O słuszności takiej nazwy można się przekonać podczas czwartej edycji Międzynarodowego Licheńskiego Festiwalu Organowego!

W kolejnych wakacyjnych niedziel dla miłośników muzyki organowej przygotowana zostanie prawdziwa uczta muzyczna w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej!

Recitale odbywać się będą o godz. 14.30. W tym roku do Lichenia zawitają artyści z Polski, Austrii, Rzymu i Portugalii. Instrumentarium bazyliki licheńskiej należy do światowej czołówki budownictwa organowego - zarówno pod względem wielkości, jak i jakości. Składa się z pięciu niezależnych sekcji zbudowanych na pięciu emporach bazyliki: symfonicznych organów południowych, barokowych organów zachodnich, hiszpańskich organów wschodnich, włoskiego pozytywu zachodniego i flamandzkiego pozytywu wschodniego. Wszystkie sekcje mogą być obsługiwane oddzielnie lub jednocześnie przez szesciomanuałowy stół gry umieszczony w prezbiterium bazyliki. Instrument zbudowany został przez Zakłady Organowe „Zych" wg projektu prof. Andrzeja Chorosińskiego. Jest to obecnie największy instrument w Polsce, czwarty w Europie i trzynasty na świecie.

Kalendarz festiwalowy: