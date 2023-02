Michał Kwieciński z sentymentem wraca do Konina, by spotkać się z mieszkańcami w Koniński Dom Kultury

Przedpremierowy pokaz filmu Michała Kwiecińskiego w Koninie

Zapewne wielu mieszkańców Konina pamięta jak w 2005 roku nasze miasto stało się planem filmowym dla filmu ,,Statyści”? Jego reżyser Michał Kwieciński z sentymentem wraca do Konina, by spotkać się z mieszkańcami przy okazji promocji swojej nowej produkcji ,,Filip”. Na to wyjątkowe spotkanie zapraszamy w niedzielę, 26 lutego, po seansie filmu o godz. 15.30

Michał Kwieciński to jeden z najbardziej cenionych producentów i reżyserów w Polsce. Jest założycielem domu produkcyjnego Akson Studio, producentem dziesiątek seriali i filmów, między innymi nominowanego do Oscara filmu Andrzeja Wajdy ,,Katyń” czy ,,Miasta 44” Jana Komasy. Wśród dzieł w reżyserii Michała Kwiecińskiego znaleźć można popularne tytuły ,,Bodo”, ,,Biała sukienka” czy właśnie ,,Statyści”. Ten film mieszkańcy Konina darzą szczególnym sentymentem, gdyż kręcony on był właśnie w naszym mieście. To pogodna komedia obyczajowa opowiadająca o tym, jak do małego miasteczka w Polsce przyjeżdża grupa chińskich filmowców, którzy chcą nagrać film z chińskimi aktorami. Potrzebują też statystów i szukają ich wśród tubylców. W filmie występuje plejada polskich gwiazd jak Kinga Preis, Krzysztof Kiersznowski, Anna Romantowska, Bartosz Opania czy Łukasz Simlat.