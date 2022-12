Michał Bajor ,,No, a ja?” - koncert walentynkowy w Konińskim Domu Kultury

Koncert Bajora w Koninie już niebawem

Na koncert Michała Bajora, pełen i wspomnień i autorskich nowości, zaprasza Koniński Dom Kultury. Wydarzenie odbędzie się 11 lutego o godz. 18.00 w sali widowiskowej. Bilety można już kupić w kasie KDK.

Artysta przyjedzie do Konina z najnowszym swym projektem ,,No, a ja?”.Michał Bajor - „No, a ja?”, to kolejna płyta artysty, jego nowe muzyczne i tekstowe wyzwania.Pomysłem było nagranie jeszcze raz, w nowych aranżacjach, piosenek, które śpiewał dawno, a o których przypomnienie prosiła przez lata jego publiczność. Na krążku znaleźć się też miała jedna piosenka z muzyką Artysty..