Miasta Konin zerwało współpracę z rosyjskim Briańskiem i białoruską Rzeczycą

.

To reakcja samorządowców na wojnę wywołaną przez Federację Rosyjską w niepodległej Ukrainie - w kraju, w którym Konin ma partnerskie miasto Czerniowce. W piątek (4 marca) po sesji, mając akceptację radnych, prezydent Piotr Korytkowski wysłał pisma do Briańska i Rzeczycy, w których informuje o zakończeniu współpracy.

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Konina rozpoczęła się od wprowadzenia darmowych przejazdów autobusami MZK dla obywateli Ukrainy. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Podobną decyzję podjęła spółka PKS, która też zaoferowała uchodźcom nieodpłatne przejazdy.

Jednogłośna była też decyzja radnych co do zakończenia współpracy z Briańskiem i Rzeczycą. – Niszczone są osiedla, sierocińce, szpitale, obiekty niemilitarne. (…) To jest totalna agresja na suwerenne państwo, bo komuś się wydaje, że może cofnąć historię do czasu sprzed 1989-90 roku. Musimy podejmować odważne kroki, aby społeczeństwo, które jest w Rosji, na Białorusi zrozumiało, że wróg nie jest na zachodzie Europy, że państwa Zachodu nie są wrogami Rosji, że w Ukrainie nie ma nacjonalistów w rządzie, że to są ludzie, którzy chcą kształtować swoją państwowość budowaną od 30 lat. Że tym złym jest Putin - człowiek już w tej chwili nazywany zbrodniarzem wojennym – argumentował prezydent Piotr Korytkowski. Bez przebudzenia społeczeństwa Rosji i Białorusi nic się nie zmieni. Dlatego też samorządy w Polsce podejmują takie odważne decyzje, może przez niektórych krytykowane, że wypowiadane są bądź zawieszane umowy o partnerstwie. Ja jestem zwolennikiem zerwania umowy o współpracy z Briańskiem i Rzeczycą.Popieram pomysł, by zerwanie relacji miało miejsce również w przypadku miasta z Białorusi. Doskonale wiemy, że nie ma sensu rozdzielać agresora rosyjskiego od białoruskiego. To jest współdziałanie w celu niszczenia niepodległego państwa – powiedział Zenon Chojnacki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Konina. Radny zasugerował też, by w treści stanowiska Rady Miasta zamienić wyrażenie „inwazja militarna” na słowo „wojna”. - To stanowisko musi być zdecydowane! – podkreślił Piotr Korytkowski.