Malta Festiwal na Bis w Koninie. Będzie teatralnie i muzycznie dla najmłodszych

Malta Festiwal na Bis w Koninie

Ruszaj na Maltę – koncert Misi Furtak i „Opowieść o drzewie” dla najmłodszych. W tym roku spotykamy się 1 lipca w dwóch przestrzeniach naszego miasta!

Dzień rozpoczniemy od spektaklu dla najmłodszych! W Przedszkolu „Biały konik” numer 4 w Koninie zaprezentujemy „Opowieść o drzewie” Teatru Hipopo Pam. Spektakl to dźwiękowa bajka dla najmłodszych. Ciepła, pełna metafor opowieść o przyjaźni, wzajemnej pomocy, różnorodności, trosce o przyrodę. W spektaklu artyści przywołują tematy dbania o przyrodę, segregacji śmieci, przyjaźni i współpracy. Drzewo może być bardzo, bardzo duże bądź też całkiem małe, ale od samego początku stanowi część lasu. Życie każdego, nawet największego drzewa zaczyna się od maleńkiego nasionka. Opowieść o drzewie również zaczyna się od nasionka, które miało szczęście, ponieważ upadło do małego zagłębienia w bardzo żyznej ziemi. Twórcy przywołują dźwięki lasu, zachęcając widzów do wspólnego działania – wydawania dźwięków lub wykonywania prostych ruchów.