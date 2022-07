Lipcowe piątki pod gwiazdam w Koninie! Czyli wakacyjne wieczory na świeżym powietrzu przy dobrym filmie!

Kino pod gwiazdami już w piątek! Czyli wakacyjne wieczory na świeżym powietrzu przy dobrym filmie!

Lipcowe piątki pod znakiem kina w plenerze! – to najbardziej lubimy w wakacje. W tym roku Kino Centrum zaprasza na pięć filmów do Kina pod Gwiazdami. Z dobrą komedią spotkamy się 1, 8, 15, 22 i 29 lipca. Na seanse zapraszamy na plac przed Koniński Dom Kultury, osiedle Zatorze oraz osiedle Gosławice.

Na placu przed Konińskim Domem Kultury widzimy się , 8 i 15 lipca o godz. 22.00. W Kinie pod Gwiazdami zobaczymy:

8 lipca ,,Pech to nie grzech”

Reżyseria: Ryszard Zatorski. Scenariusz: Ryszard Zatorski, Joanna Wilczewska. Gatunek: komedia. Produkcja: Polska. Premiera: 17 grudnia 2018.

Odnosząca sukcesy bizneswoman – Natalia (Maria Dębska) nie ma szczęścia w miłości i z powodu pecha nie lubi poddawać się romantycznym uniesieniom. Wszystko zmienia się, gdy pewnego dnia staje się świadkiem zawarcia niezwykłego zakładu. Jej najlepszy przyjaciel i partner w interesach – Piotr (Mikołaj Roznerski) oraz jego piękna narzeczona – Weronika (Barbara Kurdej-Szatan) zakładają się o to, że Natalia przez trzy miesiące z nikim się nie zwiąże i w nikim się nie zakocha. Chcąc odegrać się na znajomych, bohaterka daje się wciągać w romantyczną intrygę. W konsekwencji ląduje w ramionach amanta z branży komputerowej – Adama (Krzysztof Czeczot). Ich romans, choć początkowo udawany, nieoczekiwanie przeradza się w coś więcej. Tymczasem odliczający dni do własnego ślubu Piotr zaczyna rozumieć, że być może z Natalią wiązało go coś więcej niż przyjaźń i wspólny biznes…

15 lipca ,,Słaba płeć?”

Reżyseria: Krzysztof Lang. Scenariusz: Hanna Węsierska, Wojciech Pałys. Gatunek: komedia. Produkcja: Polska. Premiera: 15 grudnia 2015.

Zośka (Olga Bołądź) jest atrakcyjna, wykształcona i wie, czego chce. Rodzinne miasteczko zamieniła na warszawską korporację i pnie się po drabinie sukcesu, choć do raju jeszcze droga daleka. Zamiast luksusowego apartamentu – kawalerka na kredyt, zamiast prestiżowej pracy – użeranie się z szefem burakiem, zamiast szczęśliwego życia – udawanie kogoś, kim nie jest. Pewnego dnia Zośka zalicza twarde lądowanie. Oszukana przez szefa traci pracę i reputację. Ten otrzeźwiający kubeł zimnej wody budzi ją z plastikowego korpo-snu i zmusza do działania. Ale to już nowa Zośka – silna kobieta, która chce wziąć z życia to, co jej się należy: miłość, przyjaźń, szacunek i satysfakcjonującą pracę. A przy okazji ukarać byłego szefa kanciarza i złowić dorodny okaz prawdziwego faceta. Słaba płeć? Serio?

Kino pod Gwiazdami zaprasza także w tym roku na seanse na osiedle Zatorze i Gosławice.[/sc] 22 lipca o godz. 21.30 obejrzymy film ,,Kocha, lubi, szanuje”. Spotykamy się na osiedlu Zatorze.

Reżyseria: Glenn Ficarra, John Requa. Scenariusz: Dan Fogelman. Gatunek: dramat, komedia. Produkcja: USA. Premiera: 19 lipca 2011.

W wieku czterdziestu kilku lat przesadnie poprawny Cal Weaver (Steve Carell) wiedzie idealne życie — ma dobrą pracę, ładny dom, udane dzieci i szkolną miłość za żonę. Ale kiedy dowiaduje się, że jego druga połowa, Emily (Julianne Moore), zdradziła go i chce się rozwieść, jego „wymarzone” życie rozpada się na kawałki. Co gorsza, w dzisiejszym świecie, w którym królują single, Cal, który na randce nie był od lat, staje się uosobieniem niezgrabności. Nieszczęsnego Cala, spędzającego wolne wieczory na samotnych rozmyślaniach w pobliskim pubie, wybiera sobie na partnera i ucznia przystojny podrywacz po trzydziestce , Jacob Palmer (Ryan Gosling). Jacob stara się pomóc Calowi pogodzić się rozstaniem i rozpocząć nowe życie, więc ukazuje mu liczne możliwości, jakie się przed nim otwierają: zalotne kobiety, męskie wypady na drinka i wyczucie stylu, jakiego nie można wyrobić sobie, robiąc zakupy w sieciówkach. Cal i Emily to nie jedyne postaci poszukujące miłości tam, gdzie trudno na nią trafić. Trzynastoletni syn Cala — Robbie — szaleje za siedemnastoletnią opiekunką do dzieci, Jessicą, która z kolei na obiekt westchnień wybrała sobie Cala. A ten, mimo całej przemiany i licznych podbojów, nie może w swoim sercu zmienić tej jednej rzeczy, która ciągle prowadzi go z powrotem w to samo miejsce, w którym rozpoczęła się jego podróż.

[g]8898877[/g] 29 lipca o godz. 21.30 zapraszamy na film ,,Sami bez mamy”. Tym razem spotkamy się na osiedlu Gosławice.**

Reżyseria: Alessandro Genovesi. Scenariusz: Giovanni Bognetti, Alessandro Genovesi. Gatunek: komedia. Produkcja: Włochy. Premiera: 7 lutego 2019.

Co się dzieje, gdy dotychczasowy porządek rzeczy zostaje zakłócony i dzieci, które były pod opieką troskliwej mamy, trafiają pod skrzydła skoncentrowanego na pracy ojca? Wiadomo, KATASTROFA! W filmie "Sami bez mamy" jest ona nie tylko spektakularna, ale także strasznie śmieszna. Bo przecież trudno nie płakać ze śmiechu, gdy główny bohater, Carlo pojawia się na zebraniu zarządu swojej firmy z... króliczymi zębami. Ale ta komedia, która odniosła ogromny sukces we Włoszech, ma też drugie dno. Sprawia, że rodzice zaczynają się zastanawiać, czy aby na pewno poświęcają swoim dzieciom wystarczająco dużo czasu i uwagi.