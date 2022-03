Licheń. X Ogólnopolskie otwarcie sezonu motocyklowego i Pojazdów Zabytkowych 2022. Znamy datę!!

-Otwarcie zlotu zaplanowane jest na godz. 10.00 na parkingu E przy ul. Toruńskiej (tzw. lotnisko). Z kolei miłośnicy zabytkowych aut będą gromadzić się na wewnętrznym parkingu przy bazylice, nieopodal głównego wejścia do Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego. O godz. 12:00 motocykliści i kierowcy zaproszeni są do uczestnictwa w południowej Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Po zakończeniu Eucharystii księża marianie pobłogosławią pojazdy, a następnie rozpocznie się parada wszystkich pojazdów, które tego dnia przybędą do Lichenia.