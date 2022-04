LGBT+ Film Festival 2022. Po raz pierwszy w Koninie!

LGBT+ Film Festival

Najnowsze queerowe hity z całego świata będziemy mogli oglądać od 22 do 24 kwietnia. Wśród premier pełnometrażowych bardzo mocna reprezentacja filmów kobiecych: „Tahara”, reż. Olivia Peace, „Ma Belle, My Beauty”, reż. Marion Hill (Sundance Film Festival 2021 – Nagroda Publiczności). Festiwal otworzy brazylijski kandydat do Oscara „Private Desert” (Deserto Particular) a zamknie doskonały „Wildhood”, reż. Bretten Hannam.

Wisienką na torcie będzie laureat nagrody Teddy z tegorocznego „Berlinale”, film „Trzy smutne tygrysy” (Três Tigres Tristes), reż. Gustavo Vinagre.