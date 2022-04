Lany poniedziałek – śmigus dyngus. Dawniej to były dwa odrębne zwyczaje Bartlomiej Hypki

Najważniejszym zwyczajem Poniedziałku Wielkanocnego był i pozostał do dzisiaj dyngus, zwany też śmigusem. Pierwsze wzmianki o dyngusie pochodzą z XV wieku, a są to zakazy kościelne zabraniające "zwyczaju pogańskiego, co się zwie dyngus".