Lalki opanowały scenę. Widownia pękała w szwach. Kolejna odsłona programu „Teatr Polska” w Koninie [ZDJĘCIA]

Lalki przejęły kontrolę

Sztuka szczecińskiej „Pleciugi” pod tytułem „Tu rządzą lalki”, była czymś zupełnie odmiennym do tego, co aktorzy prezentowali zazwyczaj. Tym razem to nie oni, lecz lalki pociągały za sznurki.

Na rozśpiewany spektakl przybyło mnóstwo osób, dzieci oraz dorośli, choć tych pierwszych było znacznie więcej. Wszyscy mogli posłuchać kilkunastu piosenek, które zostały napisane przez najlepszych polskich tekściarzy.

Poza świetną oprawą muzyczną było także na co popatrzeć. Niesamowite rekwizyty, gra świateł i oczywiście świetna praca aktorów zasłużyły na ogromne brawa, które oczywiście wypełniły salę na koniec spektaklu.

Po spektaklu aktorzy zaprosili chętnych widzów na warsztaty lalkarskie, które odbyły się w klubokawiarni NOT.