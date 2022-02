18-te urodziny Fundacji PODAJ DALEJ były okazją do spotkań, wspomnień i wzruszeń osób, które tworzyły, działają lub korzystają z pomocy Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ.

Koszulka z autografem Roberta Lewandowskiego i rękawica Mike’a Tysona na 18. urodziny Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ.

26 lutego w Osadzie Janaszkowo przez cały dzień panował gwar, a Fundacja chcąc przybliżyć swoją historię i działalność zorganizowała wirtualne wydarzenie.

Obecna sytuacja geopolityczna absolutnie nie nastraja do hucznego świętowania, dlatego nasze urodziny zorganizowaliśmy w taki sposób, aby wszystkim zainteresowanym pokazać co i jak robimy, dla kogo i dzięki komu to jest możliwe. – podkreśliła Zuzanna Janaszek - Maciaszek, Prezes Fundacji PODAJ DALEJ.[/cyt]

