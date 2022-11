Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych. Wyślij swoje zgłoszenie! Poznaj zasady

Wystartował 26 Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych. – ANIOŁY 2022

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Klasztor oo. Franciszkanów w Koninie zapraszają do 26. Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych – Anioły 2022

Konkurs przeznaczony jest dla wykonawców indywidualnych oraz zbiorowych: przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i dorosłych z subregionu konińskiego. Wszystkie szopki zgłoszone do Konkursu zostaną wystawione w klasztorze oo. Franciszkanów w Koninie. Wystawę będzie można oglądać przez cały okres świąt Bożego Narodzenia.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie wykonanej szopki do klasztoru oo. Franciszkanów w Koninie do 15 grudnia 2022, w godz. 14.00-16.00 wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia wykonanej szopki (osobna karta do każdej szopki).

Szopkę można wykonać według własnego pomysłu lub skorzystać z gotowego projektu, stosując dowolne materiały, np.: drewno, papier, plastelinę, itp. Wszystkie elementy szopki (zarówno konstrukcja jak i figurki) muszą być wykonane własnoręcznie.