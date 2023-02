Konkurs „Cztery pory roku z OZE” dla dzieci i młodzieży

Konkurs „Cztery pory roku z OZE” dla uczniów klas IV-VIII

Zapraszamy uczniów klas IV-VI do wzięcia udziału w konkursie pt.: „Cztery pory roku z OZE”. Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Konkurs jest częścią przedsięwzięcia pn. „Wielkopolskie Dni Energii 2022/2023”. Konkurs skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych polega na wykonaniu pracy plastycznej w formie plakatu na temat promowania odnawialnych źródeł energii, nawiązującego do nazwy „Cztery pory roku z OZE”. Technika jest dowolna, format pracy A3. Szczegóły na temat sposobu wykonania pracy znajdują się w regulaminach zamieszczonych poniżej w linku.

Konkursy ekologiczne „Cztery pory roku z OZE” organizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego są elementem Wielkopolskich Dni Energii, które promują stosowanie odnawialnych źródeł energii, efektywność energetyczną, racjonalne wykorzystanie energii oraz szeroko pojętą gospodarkę niskoemisyjną, sprzyjając zrównoważonemu rozwojowi naszego Regionu – mówi Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Konkursy pn. „Cztery pory roku z OZE” edukują i podnoszą świadomość ekologiczną wśród uczniów szkół podstawowych na temat odnawialnych źródeł energii (OZE), szczególnie w aspekcie ochrony powietrza i walki ze zmianami klimatu. Ponadto poszerzają wiedzę odnośnie instalacji OZE i możliwości wykorzystania energii odnawialnej w gospodarstwach domowych; rozwijają kreatywność i wyobraźnię.