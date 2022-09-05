Koniński Budżet Obywatelski. Ruszyło głosowanie internetowe. Na który projekt zagłosujesz? Przedstawiamy listę propozycji

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Koniński Budżet Obywatelski. Ruszyło głosowanie internetowe
Przed nami kolejne głosowanie w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Konina (Polacy i obcokrajowcy), zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie KBO, mogą w bardzo prosty sposób oddać swoje głosy zarówno w głosowaniu internetowym, jaki i tradycyjnie, poprzez udanie się do lokalu wyborczego.
Głosowanie internetowe potrwa od 5 do 18 września 2022 r. do godziny 16.00, kiedy zamknięte zostaną Lokalne Punkty Wyborcze.
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Kiedy i gdzie można zagłosować stacjonarnie?
Głosowanie tradycyjne odbędzie się w Lokalnych Punktach Wyborczych, w niedzielę - 18 września, w godzinach 9.00 – 16.00.
Cztery Lokalne Punkty Wyborcze znajdować się będą w:
- nr 1 - Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1-3,
- nr 2 - Koniński Dom Kultury, pl. Niepodległości 1,
- nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 9 w Koninie, ul. Fikusowa 8,
- nr 4 - Szkoła Podstawowa nr 10 w Koninie, ul. Leopolda Staffa 5.
Instrukcję do głosowania i przycisk do oddania głosu można znaleźć na stronie internetowej kbo.konin.pl
KBO 2023. Projekty duże
Wnioski duże zakładają projekty, których wykonanie będzie kosztować w granicach od 100 tys. zł do 1 mln. zł.
- CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE PRZY III LO
- PARKING DLA MIESZKAŃCÓW 5 - TEGO OSIEDLA
- WYBUDOWANIE NOWEJ STACJI ROWERU MIEJSKIEGO – LASKÓWIEC
- BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY SZKOLE
- PODSTAWOWEJ NR 4 W KONINIE, UL. BŁASZAKA 4 DLA POTRZEB ŚRODOWISKA LOKALNEGO
- NADWARCIAŃSKA STREFA SPORTOWO – REKREACYJNA. BUDOWA KOMPLEKSU BOISK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KONINIE
- RENOWACJA ORAZ ROZBUDOWA BOISKA SZTUCZNEGO NA STADIONIE IM. M. PASKA PRZY UL. DMOWSKIEGO W KONINIE
- KLIMATYCZNE MIEJSCE SPOTKAŃ W PARKU 700 – LECIA PRZY STAWIE NA V OSIEDLU
- "ROWEROWY KONIN - DROGA DLA ROWERÓW NA ALEJACH 1 MAJA"
- „BAJKOWE BOISKO SPORTOWE”
- ZIELONE DACHY NA PRZYSTANKACH W KONINIE
- SAMOOBSŁUGOWA MYJNIA DLA PSÓW – WASH DOG EXPRESS
- POPRAWMY ŻYCIE ZWIERZĄT W PARKU CHOPINA!
ZOBACZ TAKŻE
KBO 2023. Projekty małe
- KOMFORTOWA KOMUNIKACJA MIEJSKA – NOWOCZESNE PRZYSTANKI AUTOBUSOWE
- FITPARK NA V OSIEDLU – ODPOCZYNEK I ĆWICZENIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
- CZYTAMY Z FILIAMI 2 – NOWE KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEK OSIEDLOWYCH
- „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – IZBA PAMIĘCI SZKOŁY PODOFICERSKIEJ PIECHOTY DLA MAŁOLETNICH NR 1 W KONINIE”
- KROKUSY NA WYSZYŃSKIEGO
- Z KSIĄŻKĄ PO DRODZE 5
- KONIN LUBI KSIĄŻKI 8
- „RODZINNA STREFA GIER” – PRZY PRZEDSZKOLU NR 12 „KUBUŚ PUCHATEK” W KONINIE UL. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO 42
- ROZŚWIETLONY KONIN - ŚWIĄTECZNE OZDOBY NA ULICACH MIASTA
- SKWER ZIELONEJ ENERGII – PRZESTRZEŃ WYPOCZYNKOWA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ GÓRNICZO – ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA W KONINIE
- DARMOWA KASTRACJA I STERYLIZACJA PSÓW I KOTÓW MIESZKAŃCÓW KONINA
- TOR DO JAZDY NA ROLKACH
- OŚWIETLENIE ULICZNE NA OSIEDLU WILKÓW. POPRAWIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW
- ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA SALĘ DO PROWADZENIA WARSZTATÓW, SZKOLEŃ, PORADNICTWA RODZICOM DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
- SIŁOWNIA PLENEROWA PRZY UL. JANOWSKIEJ. MIEJSCE WYPOCZYNKU I REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW KONINA
- POKOLORUJMY BULWAR – KOLOROWE DONICE Z ROŚLINAMI NA BULWARZE MIEJSKIM
- OŚWIETLAMY NADWARCIAŃSKĄ ŚCIEŻKĘ REKREACYJNĄ
- KONIŃSKI NIEZBĘDNIK SENIORA
- REMONT CHODNIKA OS. „ZATORZE” – UL. CHOPINA 1 OD RONDA „WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY"
- MOJE MIASTO KONIN – ALBUM SŁÓW, OBRAZÓW I WIERSZY. KONIŃSKIE OBRAZY
- BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZED SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 12 W KONINIE – MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PRZEJŚCIA
- W PODRÓŻY DO PEŁNI ZDROWIA CYKL SPOTKAŃ ZE ZNANYMI OSOBISTOŚCIAMI ZE ŚWIATA MEDYCYNY NATURALNEJ- J. ZIĘBA, H. CZERNIAK, A. FRYDRYCHOWSKI, K. KRUPKA, A. ROGIŃSKA
- RÓŻOWA SKRZYNECZKA ZE ŚRODKAMI HIGIENICZNYMI DLA UCZENNIC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH W CELU ZAPOBIEGANIA UBÓSTWU MENSTRUACYJNEMU
- STREFA AKTYWNOŚCI I RELAKSU BEZ BARIER
- „RADOŚĆ I ZABAWA Z KOSMATKIEM” – BUDOWA INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI – ETAP II
- POPRAWIENIE WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA DLA MIESZKAŃCÓW KONINA NA OBIEKTACH SPORTOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA III OSIEDLU W KONINIE
- E – SPORT MASTERS KONIN
- OPIEKA NAD KOTAMI WOLNO ŻYJĄCYMI NA TERENIE KONINA
- „PRZYWRÓCIĆ BLASK WENEDZIE”
- NOWE BUDY DLA PSIAKÓW W SCHRONISKU
- PARKING DLA ROWERÓW OBOK KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7
- ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KONINIE
- KONIŃSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA
- REMONT CHODNIKA NA UL. SPÓŁDZIELCÓW PRZY ŻABCE I JADALNI
- BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM. DOMINIKA SAVIO W KONINIE
- BEZPIECZNE ZATORZE – EKOLOGICZNE FOTOWOLTAICZNE OŚWIETLENIE TERENÓW REKREACYJNYCH NAD JEZIORKIEM ZATORZE
- PRACOWNIA FIZYCZNO – CHEMICZNA DLA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ZOFII URBANOWSKIEJ W KONINIE
- RATUJMY KONIŃSKIE JEŻE! BUDKI LĘGOWE DLA JEŻY
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ZOFII URBANOWSKIEJ W KONINIE – WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ETAP 1 – PARTER
- ROWEROWY KONIN – ROWEROWA STARÓWKA
- ZIELONA KLASA W FORMIE DREWNIANEJ ALTANY
- NIE BOCZCIE SIĘ NA BOCCE – BOCCE TO GRA DLA KAŻDEGO…
- REMONT ŁAZIENEK, SZATNI I POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 UL. BŁASZAKA
- PARK KIESZONKOWY – PARK MUZYCZNY NA SKWERZE PRZY KONIŃSKIEJ FARZE PW. ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W KONINIE
- KÓŁKO ARTYSTÓW Z TRÓJKI
- SPOTKANIE Z JOANNĄ KESZKA, AUTORKĄ KSIĄŻKI „POTĘGA ZABAWNEGO SEKSU”
- ZAKUP APARATU FOTOGRAFICZNEGO SONY A 73, OBIEKTYWU 70 – 200 – 2,8 JASNY, OBIEKTYWU 35 MM I 1,8 ORAZ TORBY FOTOGRAFICZNEJ DLA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE
- NOWE DOMY DLA ZWIERZĄT MINIZOO W PARKU IM. F. CHOPINA
- „SPLOT KONIN” - STRONA INTERNETOWA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU
- ZAKUP 10 IPAD PRO 11” 2021 1 TB WI - FI Z OPROGRAMOWANIEM I RYSIKAMI DLA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE
- ZAKUP 4 ROLEK WYKŁADZINY - PODŁOGI BALETOWEJ DWUSTRONNEJ O WYMIARACH 2 M X 10 M DLA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE
- ORKIESTRA DLA MIESZKAŃCÓW KONINA
- ZAKUP 8 MIKROPORTÓW BEZPRZEWODOWYCH WRAZ ZE STACJAMI DLA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE
- POMÓŻ NAM POPRAWIĆ BEZPIECZEŃSTWO. OŚWIETLIJMY STARY KONIN - !!! BUDUJMY DALEJ OŚWIETLENIE ULIC
- INTERAKTYWNA TABLICA EDUKACYJNA DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE
- ZAKUP MULTIMEDIALNEGO PROJEKTORA ULTRA -KRÓTKODYSTANSOWEGO Z RÓŻNORODNOŚCIĄ ZŁĄCZ I OPCJONALNYM ZESTAWEM DO INTERAKTYWNEGO ZASTOSOWANIA ORAZ PRZENOŚNEGO EKRANU PROJEKCYJNEGO DLA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE
Dokładne opisy i uzasadnienia dla poszczególnych projektów można znaleźć na stronie internetowej Konińskiego Budżetu Obywatelskiego z zakładce "głosowanie" - wystarczy kliknąć w ten link!
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