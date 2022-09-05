Koniński Budżet Obywatelski. Ruszyło głosowanie internetowe. Na który projekt zagłosujesz? Przedstawiamy listę propozycji

Marcin Maliński
Marcin Maliński
Konin. Tu płynie energia
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Dziś 5 września, a więc pierwszy dzień, w którym można oddać swoje głosy na zadania zaproponowane w ramach KBO, czyli Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. Każdy może zagłosować na 3 projekty małe i 3 duże. Wybraliście już najlepsze pomysły?

Spis treści

Koniński Budżet Obywatelski. Ruszyło głosowanie internetowe

Przed nami kolejne głosowanie w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Konina (Polacy i obcokrajowcy), zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie KBO, mogą w bardzo prosty sposób oddać swoje głosy zarówno w głosowaniu internetowym, jaki i tradycyjnie, poprzez udanie się do lokalu wyborczego.

Głosowanie internetowe potrwa od 5 do 18 września 2022 r. do godziny 16.00, kiedy zamknięte zostaną Lokalne Punkty Wyborcze.

ZOBACZ TAKŻE

Kiedy i gdzie można zagłosować stacjonarnie?

Głosowanie tradycyjne odbędzie się w Lokalnych Punktach Wyborczych, w niedzielę - 18 września, w godzinach 9.00 – 16.00.

Cztery Lokalne Punkty Wyborcze znajdować się będą w:

  • nr 1 - Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1-3,
  • nr 2 - Koniński Dom Kultury, pl. Niepodległości 1,
  • nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 9 w Koninie, ul. Fikusowa 8,
  • nr 4 - Szkoła Podstawowa nr 10 w Koninie, ul. Leopolda Staffa 5.

Instrukcję do głosowania i przycisk do oddania głosu można znaleźć na stronie internetowej kbo.konin.pl

KBO 2023. Projekty duże

Wnioski duże zakładają projekty, których wykonanie będzie kosztować w granicach od 100 tys. zł do 1 mln. zł.

  1. CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE PRZY III LO
  2. PARKING DLA MIESZKAŃCÓW 5 - TEGO OSIEDLA
  3. WYBUDOWANIE NOWEJ STACJI ROWERU MIEJSKIEGO – LASKÓWIEC
  4. BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY SZKOLE
  5. PODSTAWOWEJ NR 4 W KONINIE, UL. BŁASZAKA 4 DLA POTRZEB ŚRODOWISKA LOKALNEGO
  6. NADWARCIAŃSKA STREFA SPORTOWO – REKREACYJNA. BUDOWA KOMPLEKSU BOISK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KONINIE
  7. RENOWACJA ORAZ ROZBUDOWA BOISKA SZTUCZNEGO NA STADIONIE IM. M. PASKA PRZY UL. DMOWSKIEGO W KONINIE
  8. KLIMATYCZNE MIEJSCE SPOTKAŃ W PARKU 700 – LECIA PRZY STAWIE NA V OSIEDLU
  9. "ROWEROWY KONIN - DROGA DLA ROWERÓW NA ALEJACH 1 MAJA"
  10. „BAJKOWE BOISKO SPORTOWE”
  11. ZIELONE DACHY NA PRZYSTANKACH W KONINIE
  12. SAMOOBSŁUGOWA MYJNIA DLA PSÓW – WASH DOG EXPRESS
  13. POPRAWMY ŻYCIE ZWIERZĄT W PARKU CHOPINA!

ZOBACZ TAKŻE

KBO 2023. Projekty małe

  1. KOMFORTOWA KOMUNIKACJA MIEJSKA – NOWOCZESNE PRZYSTANKI AUTOBUSOWE
  2. FITPARK NA V OSIEDLU – ODPOCZYNEK I ĆWICZENIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
  3. CZYTAMY Z FILIAMI 2 – NOWE KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEK OSIEDLOWYCH
  4. „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – IZBA PAMIĘCI SZKOŁY PODOFICERSKIEJ PIECHOTY DLA MAŁOLETNICH NR 1 W KONINIE”
  5. KROKUSY NA WYSZYŃSKIEGO
  6. Z KSIĄŻKĄ PO DRODZE 5
  7. KONIN LUBI KSIĄŻKI 8
  8. „RODZINNA STREFA GIER” – PRZY PRZEDSZKOLU NR 12 „KUBUŚ PUCHATEK” W KONINIE UL. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO 42
  9. ROZŚWIETLONY KONIN - ŚWIĄTECZNE OZDOBY NA ULICACH MIASTA
  10. SKWER ZIELONEJ ENERGII – PRZESTRZEŃ WYPOCZYNKOWA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ GÓRNICZO – ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA W KONINIE
  11. DARMOWA KASTRACJA I STERYLIZACJA PSÓW I KOTÓW MIESZKAŃCÓW KONINA
  12. TOR DO JAZDY NA ROLKACH
  13. OŚWIETLENIE ULICZNE NA OSIEDLU WILKÓW. POPRAWIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW
  14. ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA SALĘ DO PROWADZENIA WARSZTATÓW, SZKOLEŃ, PORADNICTWA RODZICOM DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
  15. SIŁOWNIA PLENEROWA PRZY UL. JANOWSKIEJ. MIEJSCE WYPOCZYNKU I REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW KONINA
  16. POKOLORUJMY BULWAR – KOLOROWE DONICE Z ROŚLINAMI NA BULWARZE MIEJSKIM
  17. OŚWIETLAMY NADWARCIAŃSKĄ ŚCIEŻKĘ REKREACYJNĄ
  18. KONIŃSKI NIEZBĘDNIK SENIORA
  19. REMONT CHODNIKA OS. „ZATORZE” – UL. CHOPINA 1 OD RONDA „WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY"
  20. MOJE MIASTO KONIN – ALBUM SŁÓW, OBRAZÓW I WIERSZY. KONIŃSKIE OBRAZY
  21. BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZED SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 12 W KONINIE – MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PRZEJŚCIA
  22. W PODRÓŻY DO PEŁNI ZDROWIA CYKL SPOTKAŃ ZE ZNANYMI OSOBISTOŚCIAMI ZE ŚWIATA MEDYCYNY NATURALNEJ- J. ZIĘBA, H. CZERNIAK, A. FRYDRYCHOWSKI, K. KRUPKA, A. ROGIŃSKA
  23. RÓŻOWA SKRZYNECZKA ZE ŚRODKAMI HIGIENICZNYMI DLA  UCZENNIC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH W CELU ZAPOBIEGANIA UBÓSTWU MENSTRUACYJNEMU
  24. STREFA AKTYWNOŚCI I RELAKSU BEZ BARIER
  25. „RADOŚĆ I ZABAWA Z KOSMATKIEM” – BUDOWA INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI – ETAP II
  26. POPRAWIENIE WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA DLA MIESZKAŃCÓW KONINA NA OBIEKTACH SPORTOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA III OSIEDLU W KONINIE
  27. E – SPORT MASTERS KONIN 
  28. OPIEKA NAD KOTAMI WOLNO ŻYJĄCYMI NA TERENIE KONINA
  29. „PRZYWRÓCIĆ BLASK WENEDZIE” 
  30. NOWE BUDY DLA PSIAKÓW W SCHRONISKU 
  31. PARKING DLA ROWERÓW OBOK KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7
  32. ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KONINIE
  33. KONIŃSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA
  34. REMONT CHODNIKA NA UL. SPÓŁDZIELCÓW PRZY ŻABCE I JADALNI 
  35. BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM. DOMINIKA SAVIO W KONINIE
  36. BEZPIECZNE ZATORZE – EKOLOGICZNE FOTOWOLTAICZNE OŚWIETLENIE TERENÓW REKREACYJNYCH NAD JEZIORKIEM ZATORZE
  37. PRACOWNIA FIZYCZNO – CHEMICZNA  DLA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ZOFII URBANOWSKIEJ W KONINIE 
  38. RATUJMY KONIŃSKIE JEŻE! BUDKI LĘGOWE DLA JEŻY 
  39. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ZOFII URBANOWSKIEJ W KONINIE – WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ETAP 1 – PARTER
  40. ROWEROWY KONIN – ROWEROWA STARÓWKA
  41. ZIELONA KLASA W FORMIE DREWNIANEJ ALTANY
  42. NIE BOCZCIE SIĘ NA BOCCE – BOCCE TO GRA DLA KAŻDEGO…
  43. REMONT ŁAZIENEK, SZATNI I POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 UL. BŁASZAKA
  44. PARK KIESZONKOWY – PARK MUZYCZNY NA SKWERZE PRZY KONIŃSKIEJ FARZE PW. ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W KONINIE
  45. KÓŁKO ARTYSTÓW Z TRÓJKI
  46. SPOTKANIE Z JOANNĄ KESZKA, AUTORKĄ KSIĄŻKI „POTĘGA ZABAWNEGO SEKSU”
  47. ZAKUP APARATU FOTOGRAFICZNEGO SONY A 73, OBIEKTYWU 70 – 200 – 2,8 JASNY, OBIEKTYWU 35 MM I 1,8 ORAZ TORBY FOTOGRAFICZNEJ DLA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE
  48. NOWE DOMY DLA ZWIERZĄT MINIZOO W PARKU IM. F. CHOPINA
  49. „SPLOT KONIN” - STRONA INTERNETOWA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU
  50. ZAKUP 10 IPAD PRO 11” 2021 1 TB WI - FI Z OPROGRAMOWANIEM I RYSIKAMI DLA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE
  51. ZAKUP 4 ROLEK WYKŁADZINY - PODŁOGI BALETOWEJ DWUSTRONNEJ O WYMIARACH 2 M X 10 M DLA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE
  52. ORKIESTRA DLA MIESZKAŃCÓW KONINA
  53. ZAKUP 8 MIKROPORTÓW BEZPRZEWODOWYCH WRAZ ZE STACJAMI DLA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE
  54. POMÓŻ NAM POPRAWIĆ BEZPIECZEŃSTWO. OŚWIETLIJMY STARY KONIN - !!! BUDUJMY DALEJ OŚWIETLENIE ULIC
  55. INTERAKTYWNA TABLICA EDUKACYJNA DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE
  56. ZAKUP MULTIMEDIALNEGO PROJEKTORA ULTRA -KRÓTKODYSTANSOWEGO Z RÓŻNORODNOŚCIĄ ZŁĄCZ I OPCJONALNYM ZESTAWEM DO INTERAKTYWNEGO ZASTOSOWANIA ORAZ PRZENOŚNEGO EKRANU PROJEKCYJNEGO DLA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

Dokładne opisy i uzasadnienia dla poszczególnych projektów można znaleźć na stronie internetowej Konińskiego Budżetu Obywatelskiego z zakładce "głosowanie" - wystarczy kliknąć w ten link!

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Koniński Budżet Obywatelski. Ruszyło głosowanie internetowe....

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