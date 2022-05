Konin. Wiemy jak będzie wyglądał nowy amfiteatr. Pozwolenie na budowę może być już w grudniu tego roku

Nowy amfiteatr w Koninie – wybrano koncepcję nr 1

- Optowaliśmy za wariantem nr 1. Również podczas konsultacji społecznych oraz głosów mieszkańców, którzy wyrażali swoje zdanie w internetowych komentarzach, uznaliśmy, że jest to odpowiedni wybór. Wszystko skłoniło nas do tego, że szerszą możliwość wykorzystania amfiteatru daje nam pierwsza koncepcja.

Co będzie zawierał nowy amfiteatr?

Zielony dach amfiteatru

Całą widownie oraz scenę osłaniać będzie „zielony dach” o powierzchni 5,5 tys. m kw., na którym powstaną nasadzenia w postaci średniej wysokości roślinności do półtora metra oraz trawnika. W jego centrum zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Z kolei część dachu zwrócona ku Warcie będzie miała zastosowanie całoroczne dla odwiedzających ją mieszkańców. Ma powstać tam taras widokowy, kawiarenka, a nawet mała kameralna scena z widownią na 100 osób. Również to, co będzie znajdować się pod zadaszeniem będzie miało ogromne znaczenie dla odbywających się tam imprez – wielkie kasetony w postaci panelów akustycznych będą miały także funkcję oświetleniowe, które specjaliści od świateł będą mogli dowolnie dostosowywać do poszczególnych imprez i ich aranżacji. To właśnie dach oraz jego całoroczna funkcjonalność w głównej mierze zadecydowała o ostatecznym wyborze właśnie tego wariantu.