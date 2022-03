Konin. Uwaga już w ten weekend: Zmiana czasu z zimowego na letni

Konin. Zmiana czasu na letni 2022. Kiedy przestawiamy zegarki?

Czas letni ustawiamy zawsze w ostatnią niedzielę marca. Przestawiamy wówczas wskazówki zegarów o godzinę do przodu (z 2.00 na 3.00) i śpimy krócej. W 2022 roku czas z zimowego na letni zmienimy w nocy z soboty na niedzielę (26/27 marca).

Zmiana czasu z zimowego na letni to z jednej strony przyjemność, bo oznacza, że jest już wiosna i wielkimi krokami zbliża się lato, a więc sezon urlopów i wakacji. Z drugiej strony jednak zmiana czasu na letni odbiera nam jedną godzinę snu, w przeciwieństwie do przejścia na czas zimowy, kiedy dokładamy sobie godzinkę do weekendu.