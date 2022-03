Konin. Rusza akcja Masz Głos dla grup i organizacji, które działają dla lokalnej społeczności

Rusza akcja Masz Głos dla grup i organizacji, które działają dla lokalnej społeczności

W obecnej, nadzwyczajnej sytuacji, spowodowanej wojną na Ukrainie, przed wspólnotami lokalnymi pojawiają się nowe wyzwania, oprócz tych codziennych. Uchodźcy będą potrzebowali nie tylko jedzenia i dachu nad głową. W gminach, do których dotrą, ważne będzie włączenie ich w życie wspólnoty, zadbanie o potrzeby, edukację dzieci, integrację, zaoferowanie pomocy sąsiedzkiej. Do akcji Masz Głos można zgłosić się z każdą inicjatywą, która będzie miała pozytywny wpływ na lokalną społeczność, np. wypracować standardy w konkretnym zakresie, stworzyć miejsca do spędzania czasu wolnego dla młodzieży, doprowadzić do realizacji inwestycji z udziałem mieszkańców, zadbać o dostępność przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami, aktywizację kobiet, świetlice gminne, ekologię i klimat, dziedzictwo kulturowe i przemysłowe.

Dotąd realizatorzy w akcji masz Głos zajmowali się m.in. poprawą sytuacji migrantów – Fundacja Zustricz rozpoczęła współpracę z Urzędem Miasta Krakowa, by wypracować sposoby pomocy migrantom i migrantkom z Ukrainy, podejmowali działania zapobiegające wykluczeniu transportowemu – Sołectwo Radomyśl na Pomorzu niedawno wywalczyło przywrócenie połączeń autobusowych, które zostały zlikwidowane w czasie pandemii, albo pomagali potrzebującym – Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Śremie we współpracy z Urzędem doprowadzili do inicjatywy “złotej rączki” dla seniorów. Więcej o działaniach uczestników na stronie akcji Masz Głos.