Konin nie rezygnuje z tradycji podczas WOŚP! Bieg Policz się z Cukrzycą i happening na rondzie za nami! [ZDJĘCIA]

Bieg „Policz się z Cukrzycą” 13 raz w Koninie

Ponad 240 zawodników, tj. kijkarzy oraz biegaczy wzięło udział w tegorocznym biegu towarzyszącym najbardziej pozytywnej orkiestrze na świecie pod hasłem „Policz się Cukrzycą”. Trasa wiodła wokół Jeziora Zatorze, a jej długość, to około 2 kilometry.

Happening na rondzie WOŚP

Kolorowy korowód, który co roku podczas Wielkiego Finału wiedzie spod Galerii nad Jeziorem dookoła ronda WOŚP, to w Koninie już tradycja. Został on poprowadzony przez Orkiestrę Detą ZSG-E w Koninie, a za nami maszerowali uczniowie konińskich szkół średnich.

Uczestnicy tego radosnego happeningu wyposażeni byli w różne sportowe akcesoria, aby jeszcze bardziej wyartykułować hasło tegorocznej orkiestry - „Żyj zdrowo, w zdrowym świecie”.