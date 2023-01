Konin. Najlepszy przepis na Faworki. Sprawdź najprostszy, sprawdzony sposób

Faworki na Tłusty Czwartek

Szok ! Nie koniecznie jeśli przyznam się, że robię z gotowego ciasta francuskiego. Moje podejście do pieczenia jest nie zmienne - ułatwiać sobie co się da .

Czas : 30 minut

Składniki:

1 gotowe ciasto francuskie schłodzone

1 szklanka oleju do smażenia

cukier trzcinowy do posypania

Przygotowanie**

Ciasto rozwinąć ( jeśli było przechowywane w zamrażalniku wyjąć wcześniej i poczekać aż rozmarznie .Pokroić na paski szerokości 1,5 cm ,a potem te paski na kawałki długości ok. 8-10 cm czyli na pół .W środku każdego kawałka zrobić nacięcie.

Jeden róg kawałka ciasta przełożyć przez nacięcie i wyciągnąć z drugiej strony robiąc tak jak by pętelkę ( trudno to wyjaśnić komuś kto nie widział faworków ale jak się już raz je zobaczy to wiadomo o co chodzi ).

Zrobić podobnie ze wszystkimi kawałkami .Z jednego gotowego ciasta wychodzi ok.24 sztuk faworków.

Rozgrzać w małym garnuszku olej ( w małym żeby nie marnować )i na gorący wrzucać po 2 kawałki ciasta . Smażyć obracając w trakcie aż się zrobić złote ( 2 widelcami ).

Wyjmować na papierowe ręczniki kuchenne .Posypać cukrem trzcinowym na gorąco ( cukier trzcinowy bo nie przepadam za cukrem pudrem ).

**źródło:

**