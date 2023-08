Konin na trasie triathlonu. Rekordowa liczba uczestników na starcie. Będą utrudnienia w ruchu na konińskiej Starówce

Samsung River Triathlon Series w Koninie 2023 - jakie dystanse?

Zawody za każdym razem rozgrywane są na dwóch najbardziej popularnych dystansach, czyli 1/8 Ironman oraz 1/4 Ironman. Co to oznacza? Dystans 1/8 IM oznacza, że zawodnicy muszą pokonać 475 metrów płynąc, 22,5 km jadąc rowerem i 5,25 km biegnąc. 1/4 IM to z kolei ok. 950 metrów pływania, 45 km jazdy rowerem oraz 10,5 km biegu. Morderczy wysiłek!