Konin na starych pocztówkach. Na zdjęciach dawne ulice i mieszkańcy [FOTO]

Konin na starych fotografiach. Ciekawostki dotyczące zdjęć

Skany tych unikalnych zdjęć naszego miasta pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Są to pocztówki z wizerunkiem Konina pochodzące z okresu pomiędzy 1914 a 1920 rokiem.

Na każdym ze zdjęć możemy zobaczyć mały podpis, mówiący o tym, gdzie fotografia została wykonana. W większości przypadków są to nazwy, które już dawno zostały zmienione. Przykładowo: Przedmieście Kolskie, to dzisiejsza ul. Kolska, ul. Długa dziś jest ul. 3 maja, a Rynek Garncarski, to współczesny Plac Zamkowy. Jest także ul. Nowa, czyli znana nam ul. Staszica.