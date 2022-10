Konin. Murale i graffiti w naszym mieście. Codzienna wystawa stuki ulicznej [GALERIA] Marcin Maliński Bartłomiej Bolczyk

W naszym mieście nie brakuje graffiti, które są wszechobecne na murach i budynkach. Niektóre z nich to prawdziwe dzieła sztuki, inne to bohomazy wymalowane przez zbuntowaną młodzież. Nie trzeba być znawcą sztuki, aby je rozróżnić. My skupiliśmy się na tych wartych uwagi, które widocznie zostały stworzone przez uzdolnionych artystów. Zapraszamy do naszej galerii, w której oprócz typowych graffiti, znalazły się także murale.