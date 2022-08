Konin. Mieszkańcy złapani przez Google Street View nad jeziorem. Co robili? Krzysztof Nowak

Lato trwa w najlepsze, a pogoda zachęca do wypadów nad wodę. W Koninie i okolicach nie brakuje zbiorników, gdzie można się schłodzić podczas panujących upałów. Nad niektóre plaże i kąpieliska oraz drogi dojazdowe do jezior, zajrzały także kamery Google. Przedstawiamy Wam zestawienie zdjęć Street View, które zostały wykonane kilka lat wstecz. Tak wypoczywali mieszkańcy nad wodą. Może znajdziesz też siebie? Zapraszamy do galerii!