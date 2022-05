Konin. Międzynarodowy Dzień Rodzin. Festyn przebiegł w wyjątkowej atmosferze

Konin. Festyn Rodzinny na Chorzniu

Festyn rozpoczął się o 15.00 i potrwał do godziny 20.00. Kilkaset osób przybyłych na to rodzinne wydarzenie miało okazję, by w radosnej atmosferze miło spędzić czas ze swoimi najbliższymi. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji i przeróżnych rywalizacji m.in. sportowych, w których można było wygrać atrakcyjne nagrody. Nie zabrakło także stoisk gastronomicznych oraz tych wystawionych przez niektóre instytucje i spółki działające w naszym mieście. Tam najmłodsi poprzez zabawę mogli m.in. poznać zasady ruchu drogowego, czy dowiedzieć się więcej o ekologii lub wziąć udział w warsztatach kulinarnych, gdzie nauczyły się wypiekać zdrowe ciastka.