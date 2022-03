Konin. Międzygórze inspiracją malarską – zaproszenie na wernisaż w CKiS przy ul. Okólnej

Międzygórze inspiracją malarską – zaproszenie na wernisaż

„Małą Szwajcarią”

odkrywali twórcy amatorzy, którzy na co dzień uczestniczą w zajęciach artystycznych w Pracowni „Pod Galerią” prowadzonej przez Izę Kostiukow - absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Wyjazd do Międzygórza we wrześniu ubiegłego roku i pobyt w pięknym, największym drewnianym budynku w polskiej części Sudetów, Domu Wczasowym „Gigant 1882” stanowił okazję do kształcenia zmysłu obserwacji oraz pozwolił na wymianę doświadczeń między uczestnikami pleneru.

Na obszernych balkonach domu wypoczynkowego