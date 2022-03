Konin. Kariatydy 2022 – animatorzy kultury poszukiwani Krzysztof Nowak

Do 13 marca można zgłaszać kandydatów do udziału w konkursie o Statuetkę Kariatydy. Kolejni animatorzy kultury z subregionu konińskiego poszukiwani. Trwają zgłoszenia do kolejnej edycji konkursu o Statuetkę Kariatydy