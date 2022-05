Konin. Jazzonalia 2022. Dokładny plan na każdy dzień festiwalu Marcin Maliński

Bartosz Bolczyk

Jazzonalia 2022 Konin - to dużo dobrej muzyki Jazzowej nie tylko dla dorosłych. Będzie też jam session w Klubokawiarni NOT oraz wystawa finałowa 3. Międzynarodowego Konkursu Plakatu „We Want Jazz”. Ten muzyczny festiwal rozpoczyna się już 20 maja! Przedstawiamy dokładny plan na każdy dzień.