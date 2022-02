Konin. Dziś wirtualne 18 urodziny obchodzi Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Wirtualne 18 urodziny Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Do świętowania może dołączyć każdy i to bez wychodzenia z domu! Wystarczy usiąść przed komputerem i dołączyć do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/477798870599938

Wejścia na żywo będą o pełnych godzinach. Wszystko rozpocznie się o godz. 9:00, gdy wolontariusze Fundacji opowiedzą, co nas czeka i zaproszą na wirtualny spacer po Osadzie!

Od godz. 10:00 mamy naszych podopiecznych będą krzątały się w kuchni i przygotowywały słodkości!

O godz. 11:00 Iwona Cichocka w towarzystwie sympatycznego Liska Ibiska będzie opowiadała, jak wygląda terapia realizowana przez sztukę.

Na pewno podpowie kilka ciekawych pomysłów na fajną zabawę!

O godz. 12:00 zaprezentujemy urządzenia Cyber-oko i musicon, z których na co dzień korzystają nasi podopieczni w Osadzie Janaszkowo. Zdradzimy też, do czego można wykorzystać biofeedback.