Konin. Bajkowe zdjęcia miasta nocą. Fotografia malowane światłem? Tak, to możliwe! OPRAC.: Krzysztof Nowak

Na zimowe długie wieczory, Koniński Klub Fotograficzny zaprasza na wspaniałą zabawę ze światłem . Zachęca również kreatywnych do wypróbowania swoich sił w malowaniu światłem, dla początkujących najprostsze do narysowania będą symetryczne figury – podpowiadają członkowie klubu. Zaawansowane malowanie światłem polega na tworzeniu między innymi różnych napisów, pozwala także na przeniesieniu stworzonych modeli np. do bajkowych krain.