Konin. 500 miejsc dla uczestników Biegu Milowego Słupa. Trwają zapisy Krzysztof Nowak

Fot. Krzysztof Nowak

To będzie już XXIV Ogólnopolski Bieg Milowego Słupa i V Marsz z kijkami. Zapisy na to wydarzenie już trwają. Uczestnicy będą mieli do pokonania 10 lub 5 kilometrów.