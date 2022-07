Konin 1977. Rok, w którym stary dworzec znikał, a nowy powstawał. Archiwalne zdjęcia fotografa z Konina

Dworzec w Koninie – rok 1977

Budynek konińskiego dworca, który zachował się jedynie w pamięci mieszkańców i na fotografiach, został oddany do użytku publicznego w 1926 r. W niezmienionej formie funkcjonował tak przez najbliższe 51 lat, aż do roku 1977, w którym to w Koninie doszło do znacznej zmiany wizerunkowej miasta. Stary dworzec doczekał swojego końca, a na jego miejscu wybudowano zupełnie nowy, modernistyczny, jak na tamte lata, budynek.