Koncert z okazji Dnia Matki w kościele św. Wojciecha w Koninie

Piotr Woźniak w morzysławskim kościele. Koncert z okazji Dnia Matki

W najbliższą niedzielę, 29 maja, o godz. 19.00 organizatorzy projektu „Trzeźwienie przez kulturę” zapraszają koninian do kościoła pw. św. Wojciecha w Koninie Morzysławiu na niezwykły koncert pt. „ Pukanie do serca” znanego i lubianego Piotra Woźniaka. Koncert dedykowany jest wszystkim Mamom!

Piotr Wozniak to gitarzysta, kompozytor, aranżer, producent –przede wszystkim jednak charyzmatyczny wokalista. To ta charyzma właśnie sprawia, że w pokoncertowych recenzjach i opiniach najczęściej powtarza się słowo „magia”. Ktoś na stronie internetowej napisał: „Jest pan pierwszym artystą, który zaczarował mnie bez wielkiego bandu, bez przeszkadzajek, perkusji, sekcji smyczkowej. Tylko Pana głos i gitara.”

Inna recenzentka zanotowała: „Za sprawą połączenia trzech składników: głosu, gitarowych aranżacji i tekstów jest w stanie zaczarować każdego (…) a kiedy do Piotra Woźniaka dołączyła wiolonczelistka, Anna Papierz, nikt już nie miał wątpliwości, że da się za pomocą ascetycznych środków uzyskać piorunujący efekt.” Ale koncerty Piotra to także często wspólne śpiewanie i duża dawka energii. W końcu to „człowiek o głosie jak maszyna parowa i wrażliwości baranka”, jak zapowiedziano go przed jednym z koncertów ( w Koninie J )