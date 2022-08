Koncert O.S.T.R. w Koninie. Legenda polskiego hip-hopu zagrała na bulwarach. Mocny start Coolturalnego weekendu. [ZDJĘCIA]

Koncert O.S.T.R. w Koninie

Podczas piątkowego koncertu mogliśmy usłyszeć najlepsze numery Ostrego. Pierwszym kawałkiem, którym raper przywitał konińską publiczność było „A.B.C.” z 2001 roku. Następnie Ostry zaserwował utwory, m.in. takie jak: „Rise Of The Sun” lub zwrotkę, którą nagrał do numeru z Hadesem i Sachą Vee – „Psychologia Tłumu”.

Jako, że O.S.T.R. jest świetnym freestyle’owcem, a więc potrafi rapować teksty nie tylko napisane, ale też takie wymyślone na poczekaniu, również tego mogliśmy usłyszeć próbkę. Z racji, że scena została skierowana w stronę bulwarów, Ostry widział również napis CKU na budynku szkoły. To przywołało u niego wspomnienia z czasów, gdy również uczył się w podobnej szkole w Łodzi. Krótką opowieść o tym, Ostry przedstawił nam właśnie w formie rymowanej.

Raperowi towarzyszył jego hypeman – Kochan oraz Dj Haem. Razem z Ostrym wchodzą w skład grupy muzycznej Tabasko.