Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu młodzieży w bazylice licheńskiej

Koncert kolęd i pastorałek w bazylice licheńskiej

W świąteczny poniedziałek, 26 grudnia, w licheńskiej bazylice miało miejsce wyjatkowe wydarzenie – Koncert świąteczny. Zespół muzyczny Colibrì złożony z młodych i utalentowanych artystów zaprezentował kilkusetosobowej publiczności kolędy i pastorałki we własnej aranżacji.

Nie tylko młodym muzykom, ale także ich pedagogom, a przede wszystkim rodzicom, którzy najlepiej wiedzą, ile poświęceń wymaga wychowanie i wspieranie dorastającego artysty, dziękował ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium. – Takiego koncertu w licheńskiej bazylice jeszcze nie było. Ta świątynia czekała na was. Wielu z was nie było jeszcze na świecie, gdy ona była już w budowie – żartował ks. Kumala.

Fot. Justyna Zacharek

Zdolni i pełni pasji wykonawcy to młodzież z Konina i okolic związana m. in. ze Studiem wokalnym i nagraniowym My Voice, II Liceum Ogólnokształcącym im K.K. Baczyńskiego w Koninie czy Państwową Szkołą Muzyczną w Koninie.

Fot. Justyna Zacharek

Wokaliści, którzy zaśpiewali w świateczny wieczór występują i uczą się śpiewu od dziecka. Ich talent potwierdzają liczne nagordy czy występy w telewizyjnych show.