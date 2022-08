Koncert charytatywny "Wszystko będzie dobrze" w Domu Kultury Oskard w Koninie. Bądźmy razem. Pomóżmy wspólnie Filipkowi

Koncert charytatywny dla Filipa Wejmana w Koninie pod hasłem "Wszystko będzie dobrze"

Filip przyszedł na świat 18 września 2018 roku. Tuż po urodzeniu zdiagnozowano u niego poważną wadę serca - stenozę aortalną i znaczną niedomykalność zastawki mitralnej. Jego stan był krytyczny, a rokowania – tragiczne! To były najgorsze chwile. Synek wymagał dwóch poważnych operacji ratujących życie. Doświadczyliśmy wtedy bólu, jakiego dotąd nie znaliśmy i emocji, które ciężko było udźwignąć... Na szczęście oba zabiegi, choć niezwykle skomplikowane - przebigły pomyślnie. Jego maleńki organizm robił wszystko, by przerwać! To było niesamowite! Filip tak bardzo chciał żyć!

W kolejnych dniach jego stan powoli zaczął się stabilizować i w końcu mogliśmy zabrać go do domu. Byliśmy niezwykle szczęśliwi, jednak gdzieś w środku wiedzieliśmy, że to tylko chwilowe... Lekarze jasno określili, że przed nami długa i ciężka droga do zdrowia.