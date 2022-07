Kolejna odsłona akcji "Otwórz okno na kulturę". "Cmok.Smok" - wakacyjny teatrzyk dla dzieci w Parku im. Fryderyka Chopina w Koninie

"Cmok.Smok" - wakacyjny teatrzyk dla dzieci w Parku im. Fryderyka Chopina w Koninie

"Cmok.Smok" to ostatnie przedstawienie w ramach cyklu "Otwórz okno na kulturę" w Koninie. Po raz kolejny zebrała się spora grupa ludzi, w tym mnóstwo dzieci, którzy podziwiali występ artystów w wykonaniu warszawskiego Teatru Scena 96 w Parku im. Fryderyka Chopina w Koninie.

Spektakl to autorska wersja popularnej bajki o smoku wawelskim, przystosowana do percepcji najmłodszego widza. Jest tu Król i Królewna i dzielny Szewczyk i kolorowy, radosny świat. Świeci słońce, ptaki ćwierkają, kumkają żaby i pasą się owce, kozy i krowy. Jest pięknie! Pojawia się jednak smok i niesie ze sobą smutek, brzydotę i złe emocje. Trzeba więc walczyć o piękny kolorowy świat, o proste, oczywiste wartości, bo lepiej jest gdy świeci słońce i mamy powody do radości